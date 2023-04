A la Une . Bras Panon : APEBA sollicitée pour un royal bourbon paralysé

Ce royal bourbon a ému des personnes qui ont croisé sa route mercredi à Bras Panon. Dans l’impossibilité de se déplacer, il a fini par être pris en charge par des bénévoles d’APEBA dans la nuit. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 15:42

Ce mercredi midi à Bras Panon, un chien est trouvé immobile à Bras Panon. Son signalement est effectué mais l’après-midi passe et le chien demeure dans cet état. "Le soir, on apprend que personne ne lui est venu en aide…", raconte non sans une pointe de déception l’association APEBA sur sa page Facebook





"Nous sommes complètement atterrées encore une fois"



Le premier diagnostic confirme leur impression visuelle lors du sauvetage. Le royal bourbon est paralysé au niveau du train arrière.



"Il a un déplacement d'une vertèbre lombaire dû à une fracture à cause des coups de bâton reçus sur la colonne vertébrale. Cette fracture vient pincer la moelle épinière d'où la paralysie du train arrière", détaille la présidente d'APEBA Cécile Squarzoni. Perfusé sous morphine, il reste sous surveillance à la clinique vétérinaire pour voir si les organes vitaux et le transit se font bien. Il peut y avoir une évolution sous quinze jours, positive comme négative, a prévenu la clinique.



Seul motif de satisfaction, malgré les coups reçus, le chien ne présente pas de problèmes neurologiques.



"Nous sommes complètement atterrées encore une fois. Comment peut-on maltraiter à ce point des animaux sans défense. Il est inconcevable qu'en 2023 on accepte de telles horreurs dans notre société", indique l’association APEBA qui compte bien porter plainte afin de retrouver le ou les auteurs de cet acte de cruauté.



