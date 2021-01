A la Une . Bras-Panon : 32 pieds de zamal repérés grâce à un drone

La gendarmerie de La Réunion fait le point sur 2 affaires de stupéfiants dans l'Est de La Réunion : 11 plants de zamal et 24 grammes d'herbes séchées ont été retrouvées dans une maison de Sainte-Rose et 32 pieds de la même plante ont été saisis à Bras-Panon. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 08:59 | Lu 1980 fois

[STUPÉFIANTES DÉCOUVERTE]

Au cours des derniers jours, deux stupéfiantes découvertes ont été réalisées par les brigades de gendarmerie de Bras-Panon et de Sainte-Rose:

- Pas moins de 11 pieds de zamal (02 kg) et 24 gr d'herbes séchées sont découverts par les gendarmes dans une habitation sur la commune de Sainte-Rose;

- Appuyés par le drone de la BGTA (Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens), les gendarmes de la brigade de Bras Panon découvrent 32 pieds de zamal dans une habitation.

Pour rappel, la culture du zamal (stupéfiant) peut entrainer une peine allant jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende (Art.222-35 du Code Pénal).