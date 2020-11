La grande Une Bras-Panon: 3 lycéens en garde à vue pour apologie du terrorisme

Sur des informations de Régis Labrousse Trois jeunes de 15 ans ont été placés cette semaine en garde à vue pour apologie du terrorisme. Les faits qui leur sont reprochés remontent à la semaine dernière.Lors d'un cours dans un lycée de Bras-Panon, les élèves ont été invités à s'exprimer au sujet des faits d'actualités marquants des derniers temps et notamment les récentes attaques terroristes en France.C'est alors qu'ils auraient déclaré "Il a mérité ce qui lui est arrivé", au sujet de Samuel Paty, professeur décapité dans un attentat Les trois jeunes ont été interpellés cette semaine. Leur garde à vue vient d'être prolongée.



