Bras-Panon : 17 infractions constatées lors d'un contrôle flash

Au total, 17 infractions ont été constatées, ce mardi lors d’une opération de contrôle flash de sécurité routière, effectuée par les gendarmes de la brigade de Bras-Panon . Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 08:52

De 15h30 à 17h30 ce mardi après midi, les forces de l’ordre se sont mobilisées au niveau de Bras-Panon.



Lors d'une opération de contrôle du respect des règles de sécurité routière, 17 automobilistes ont été verbalisés pour des infractions au code de la route. Ont été constatés :



- 1 non respect du contrôle technique entraînant une immobilisation du véhicule,

- 1 défaut de mutation du contrôle technique,

- 7 non-port de la ceinture de sécurité,

- 1 défaut de siège auto bébé,

- 1 conduite sous stupéfiants,

- 1 défaut d'assurance,

- 1 conduite avec permis non prorogé,

- 2 mises en fourrière

- 1 non-port du gant sur cyclomoteur,

- 1 pot d'échappement non conforme.





