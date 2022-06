Communiqué Bras-Panon : 17 dirigeants associatifs reçoivent le certificat de formation à la gestion associative

Dix-sept dirigeants d’associations de Bras-Panon ont obtenu leur certificat de formation à la gestion associative. Une remise de prix qui s’est faite en présence du maire Jeannick Atchapa.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 14:54

Le communiqué :



Ce mercredi 29 juin, à la salle ADP, a eu lieu la remise du certificat de formation de la gestion associative en présence du Maire de Bras-Panon et des élus.



Cette formation organisée à l’initiative de l’association ADP qui a reçu l’agrément de la DRAJES pour la délivrance du certificat s’est déroulée sur huit mois avec l’organisme FORM’ACO. Elle a pour but, entre autres, de faire le rappel du fonctionnement d’une structure associative, son cadre juridique, du statut de bénévole, de la comptabilité, des types de financements.



Le Maire a tenu à féliciter les dirigeants pour leur implication dans la vie associative de la Commune. « Je voulais vous remercier d’avoir cru en ce projet de formation, d’avoir été les premiers participants, de donner ces lettres de noblesse en qualité de dirigeants d’une association. Peut-être que demain, grâce à cette formation, vous allez avoir une vision qui vous permettra d’ouvrir une autre porte de la vie associative », a -t-il déclaré.



Le Président d’ADP a également tenu à féliciter et à remercier les participants. « Je vous remercie de nous avoir fait confiance avec mon équipe de bénévoles. Issus également du milieu associatif, il est important que vous ayez tous les outils pour diriger durablement votre structure. Et dans association, il y aussi cette belle opportunité de vous associer pour des projets en commun. C’est la vocation également d’ADP de rassembler, de dynamiser, de créer des réseaux entre les partenaires, acteurs pour que demain vous puissiez être force de proposition. »



Tous les participants ont été unanimes sur l’intérêt de la formation, et de l’ouvrir au plus grand nombre.



Alors dirigeants, si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le 0692 60 24 16. Une nouvelle session de formation est prévue en août.



