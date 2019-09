Bras-Mort : un colis pour bien finir l’hiver

Une soixantaine de familles des hauts de Saint-Paul, du quartier de Bras Mort notamment, ont reçu une panoplie d’accessoires pour bien terminer la saison froide, ce samedi 31 août 2019. Une opération de solidarité était organisée par l’association musulmane de Bois-de-Nèfles avec l’appui de l’association Solidarité Citoyenne.



Couverture, écharpe, châle, bonnet… les personnes bénéficiaires peuvent envisager sereinement la fin de l’hiver austral. Les colis distribués contenaient également du lait, des pâtes, un peu de poisson, du jus et même des chaussures. « Œuvrer pour l’humain est toujours bénéfique », soulignent les responsables de l’association Insaniyat.



A travers cette « action sociale de distribution de produits », l’association musulmane de Bois-de-Nèfles – qui a reçu l’appui de l’association Solidarité Citoyenne - a donné tout son sens à la notion d’être, d’agir et de vivre ensemble. Cyrille Melchior salue cette belle initiative et félicite le président ainsi que tous les membres de cette structure pour leur remarquable implication. Encourageant ce genre d’action, le président du Conseil départemental évoque également la participation de l’association « Solidarité Citoyenne », très impliquée dans le domaine de l’action sociale. Et il rappelle l’engagement du Département auprès des associations, dont celles des hauts de Saint-Paul, œuvrant dans le domaine de l’action sociale.



*Les participants et donateurs : les associations Insaniyat, AD2S, AMBDN, Solidarité Citoyenne, les sociétés Diego Pêche, Paris Vogue Chaussure, SOKOM, ZADVAT-I.M. Sobotrans, la Banque Alimentaire.