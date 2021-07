A la Une . Bras-Fusil: une dizaine d'individus sèment la terreur dans une fête d'anniversaire

On ne connait pas encore la raison mais un différend entre bandes de jeunes a atteint son apogée ce samedi soir. Une dizaine d'individus ont semé la panique dans une soirée d'anniversaire. Blessés et dégradations sont au programme. Par R. Labrousse - I. Serre - Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 à 14:28

Conséquence d'un différend entre deux bandes rivales, une dizaine d'individus ont semé la zizanie au cours d'une fête d'anniversaire organisée à Bras-Fusil, ce samedi 10 juillet.



Pour une raison encore inconnue des services de gendarmerie, vers une heure du matin, de nombreuses pierres et gros galets ont été jetés de la rue dans l'habitation. Selon nos informations, le propriétaire des lieux était particulièrement visé.



De nombreux dégâts sont à déplorer dans l'appartement: vitres cassées, objets et meubles abimés et des invités légèrement blessés.

L'un d'eux a reçu un galet en pleine tête et a été atteint provoquant une plaie ouverte au niveau de l'arcade sourcilière.



Une plainte a été déposée et une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits et interpeller les auteurs.