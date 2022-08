Bras Fusil : Les gendarmes interpellent 6 individus à l'aube

Faisant suite à l'opération de purge des toits effectuée mardi 23 août dernier, une centaine de galets avaient été retirés lors d'une opération de contrôle le vendredi suivant. L'enquête a mené à l'interpellation de six individus ce mardi matin à Bras Fusil.Les 6 individus, dont 2 mineurs, sont âgés de 19 à 17 ans. Lors de ces interpellations, les gendarmes ont saisis deux coupe-coupes et une grenade lacrymogène MP7. Trois sont connus des services de justice dont un mineur qui fait état de 12 mentions au casier, notamment pour port d'arme, violences aggravées et dégradations aggravées.Les 6 individus interpellés ont été placés en garde à vue.