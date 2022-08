A la Une . Bras Fusil : Les gendarmes découvrent un arsenal de culture de zamal

Alors que les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît effectuaient la purge des toits d'immeubles de Bras Fusil suite au caillassage qu'ils ont subi le vendredi 19 août dernier, ils ont pu apprécier les belles odeurs qui émanaient d'un appartement de l'immeuble. La suite se passe de commentaire. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 13:35





Le chef du dispositif a dû s'employer à faire une demande urgente au parquet afin de pouvoir défoncer la porte de l'appartement. Une fois l'autorisation accordée par le magistrat, ils ont découvert un véritable arsenal de culture de zamal. Ils ont saisi 64 pieds de zamal, 70 pots de terre, une grosse chambre de pousse, 10 lampes UV, 15 bocaux de zamal, 1 extracteur, 1 ventilateur ainsi que des têtes de zamal et un python.



