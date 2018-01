Bras-Fusil : Frappé à mort pour une carte bancaire qu'il n'a pas volée

Ce lundi, deux individus, deux beaux-frères, ont été mis en examen pour homicide volontaire. La victime, un homme de 43 ans qu’ils accusent de vol. Les faits remontent au lundi de Noël dans le quartier de Bras Fusil à St-Benoit. L’homme invite leur belle-mère à s’alcooliser chez lui. Mais de retour chez elle, la femme s’aperçoit de la perte de sa carte bancaire. Pour ses beaux-fils, ivres, son hôte est l’auteur du vol.



Durant trois jours, ils frapperont à plusieurs reprises le pauvre homme et lui voleront également sa télévision mais s’en pour autant retrouver la carte bleue, indique la presse écrite. Carte bancaire finalement retrouvée dans la boite aux lettres de la belle-mère quelques jours plus tard, note le JIR.



L’homme est décédé vendredi des suites de ses blessures. Interpellés et placés en garde à vue, les beaux-frères reconnaissent les faits mais leurs versions des faits diffèrent. Ils ont été placés en détention en attendant la fin des investigations.