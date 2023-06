La grande Une Bras Fusil : 7 barricades enflammées et un bâtiment évacué en peine nuit

Des incidents ont eu lieu cette nuit à Bras fusil dans la commune de Saint-Benoit nécessitant l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers de 21 heures à 4 heures du matin. Une information Zinfos974. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 06:10

La nuit n'a pas été de tout repos pour les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit et les pompiers du SDIS 974. Des jeunes du quartier de Bras Fusil ont, dans un premier temps, érigé des barricades avant d'y mettre le feu. Au total, ce ne sont pas moins de 7 barricades qui ont été mises en place et enflammées. Des locaux de poubelles ont également été volontairement enflammés obligeant les pompiers présents à faire évacuer en pleine nuit un bâtiment de trois étages pour sécuriser les lieux. L'intervention rapide des pompiers a permis aux habitants de regagner leur domicile peu de temps après.



Selon nos infirmations, ces incidents n'ont pas donné lieu à des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. En effet, l'intervention conjointe des gendarmes de Saint-Benoit et des médiateurs du quartier a permis de calmer les choses. Les habitants du quartier étaient très en colère contre les auteurs de ces faits qui ont mis en danger les occupants de l 'immeuble évacué.



Des investigations vont être menées afin d'identifier le plus vite possible les auteurs de ces incendies ayant mis en danger la population.