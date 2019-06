Bras Canot en tennis et en musique

À l’occasion de la Fête de la Musique ce vendredi 21 juin 2019, les membres de l’association Fête le Mur océan Indien et l’équipe éducative de l’école élémentaire de Bras Canot ont organisé conjointement une journée d’animation pour les élèves du secteur et ceux de Barrage à la Saline.



Plusieurs ateliers ont ainsi pris place sur le plateau noir entre les échanges de balles au filet, le dessin, la restauration avec les gâteaux et le rafraichissement et bien entendu les chorégraphies préparées spécialement pour le jour J.



En présence du Maire, Joseph Sinimalé, les enfants ont repris en cœur la chanson de Yannick Noah, « Aux arbres citoyens », résonnant comme : « Un message d’espoir pour les générations futures dont font partie ces élèves », a souligné le Maire.



Invité surprise de ce rassemblement, le chanteur Abdoul a encore une fois ambiancé le dancefloor avec son tube « Nou Ariv ».

Entre les signatures d’autographes et les selfies, le jeune Saint-Paulois a répondu aux sollicitations des parents et des enfants avec un plaisir non dissimulé.



Notons le travail de Sergio Arne, éducateur sportif référent de Fête le Mur Océan Indien et de Enrina Dorval, directrice de l’école de Bras Canot qui, ensemble, ont permis aux enfants des quartiers des hauts de profiter d’une Fête de la Musique exceptionnelle.