Braquage du domicile de Didier Robert en 2015 : 3 personnes condamnées

L'affaire avait fait grand bruit : la maison de Didier Robert avait été cambriolée durant son sommeil, mais surtout durant l'enquête sur l'attribution des marchés de la NRL, alimentant une théorie du complot.



Des ordinateurs et des téléphones avaient été dérobés, certains y avaient vu la volonté de dissimuler des données compromettantes. Un ordinateur a été localisé en 2016, suite à une connexion, permettant aux enquêteurs de remonter la filière, du voleur au receleur, passant par le hackeur qui a reformaté le MacBook.



Les prévenus ont été condamnés à un an de prison ferme pour le cambrioleur, 8 mois pour le receleur, et le hackeur a lui écopé de 6 mois de sursis. Selon le Quotidien, les ordinateurs ayant été, dès leur découverte, transmis au PNF (parquet national financier), ce cambriolage aurait finalement indirectement aidé l'enquête sur la NRL.