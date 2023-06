A la Une . Braquage du Vert Tu Oses à la Saline : Désorganisés, ils ratent la recette du midi et les pourboires

Huit ans de prison pour un butin de 300 euros dont il faut retrancher les dépenses liées au matériel acquis pour ne pas se faire repérer, c'est cher payé. Le trio de braqueurs, confondus justement par l'achat de leur tenue, était jugé en fin de semaine devant le tribunal correctionnel. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 10:28





Julien Allamelou, 33 ans, sorti de détention en octobre 2021, a mis moins d’un an à récidiver et à commettre des faits de même nature. Des faits graves qu’il reconnaît et qu’il assume totalement avec de grands gestes, beaucoup d’explications d’une voix forte et assurée devant les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le braquage du restaurant Le Vert Tu Oses qui s’est déroulé le 9 juillet 2022 à la Saline pose le problème de la réinsertion des délinquants après une longue peine de prison. En effet, le principal auteur de ce vol aggravé par trois circonstances, les armes, la réunion et la dissimulation du visage, a déjà été condamné en 2013 à huit ans de prison pour avoir participé activement au casse d’une bijouterie à Saint-André.Julien Allamelou, 33 ans, sorti de détention en octobre 2021, a mis moins d’un an à récidiver et à commettre des faits de même nature. Des faits graves qu’il reconnaît et qu’il assume totalement avec de grands gestes, beaucoup d’explications d’une voix forte et assurée devant les magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Denis.

En quête "d’une moto, d’un pied de zamal ou d’un coup à faire"



"Comment vous voyez votre réinsertion après la prison ?", demande une des magistrates. Décidé à user de sincérité, le trentenaire avoue qu'il n’a aucune idée de ce qu’il fera plus tard alors qu'il va écoper d’une peine aussi sévère qu'en 2013 : huit ans de prison. C'est beaucoup plus que ce que la représentante de la société avait requis : cinq ans, dont 1 an avec avec sursis probatoire, et 205 heures de travail d’intérêt général dans le cadre de cette période probatoire.



A ses côtés, Téva Galas, 23 ans, casier judiciaire vierge, explique que c'est à cause



Téva Galas fait aussi appel à un autre dalon de 23 ans, tous trois partis en quête "d’une moto, d’un pied de zamal ou d’un coup à faire" pour réussir à récupérer les 1800 euros qu'il devait. Dans l’après-midi, les trois hommes étaient passés au magasin Décathlon de Saint-Pierre afin de s’équiper. C’est ainsi qu’ils ont été immortalisés par des caméras de surveillance. En remontant les paiements faits par carte bleue,



De longs débats autour de la préméditation de leurs actes



Jeudi dernier, les trois prévenu ont tout reconnu. Les débats ont longuement tourné autour de la préméditation de leurs actes et la chronologie de cette journée du 9 juillet a été plusieurs fois détaillée. "Je n’ai pas envie de les accabler, ils ont plus besoin d’une thérapie qu’autre chose à les entendre", a déclaré magnanime le patron du Vert Tu Oses qui n'a pas souhaité être indemnisé.



Un des serveurs de son équipe, braqué avec un pistolet factice - mais encore fallait-il le savoir - et un coupe-coupe n’a pas vécu les évènements de façon aussi sereine. À la barre, la victime a démontré à quel point elle était encore traumatisée. "Il y a avait une autre serveuse avec moi au moment où on a été braqués. Elle a quitté son job et La Réunion. Moi, je n’ai pas voulu quitter mon poste pour pas que l’entreprise ferme".



