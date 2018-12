Braquage du Super U de St-Paul: Trois personnes en garde à vue

Trois personnes soupçonnées d'avoir participé au braquage du Super U de St-Paul en 2017 ont été placées hier en garde à vue à la caserne Vérines nous apprend Le Quotidien.



Deux des trois braqueurs sont connus de la justice: ils sont accusés d'avoir participé à au moins 8 casses en 2017 et 2018, comme celui du 3 Brasseurs et du Gamm' Vert de St-Paul ou encore des magasins Weldom de St-Paul et de St-Leu.



Les trois hommes pourraient être déférés demain "en vue d'une nouvelle mise en examen", ajoute le média.