Braquage du Super-U de St-Paul: La garde à vue des suspects prolongée

Interpellés ce mardi matin par le GIGN, les deux individus suspectés d'être impliqués dans plusieurs braquages et cambriolages (notamment celui du super-U de Saint-Paul et de la Station Total de la route des tamarins) ont vu leur garde à vue prolongée, rapporte la presse écrite.



Alors qu'il s'agit de faits supposément commis en bande organisée, les enquêteurs disposent au total de 96 heures de garde à vue.



Outre les faits commis en juillet et août dernier, les deux hommes sont aussi suspectés d'être impliqués dans une série de vol et de tentatives de vols survenus entre août et octobre.