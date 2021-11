A la Une . Braquage du Super U: Les réquisitions sont tombées à l'encontre des trois accusés

Quatrième et dernier jour du procès d'assises du braquage d'une grande surface de Saint-Paul en 2017. Ce vendredi matin, les réquisitions sont tombées à l'encontre des trois braqueurs présumés. Par RL - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 09:39

Les trois accusés dans l'affaire du braquage du Super U de la Chaussée royale à Saint-Paul viennent de prendre connaissance des réquisitions prononcées à leur encontre.



Anthony Robert, Ludovic Fontaine et Charles Latchimy ont pris place dans le box des accusés depuis lundi après-midi et l'ouverture de leur procès d'assises. Tous trois ont braqué le personnel du Super U de Saint-Paul le 3 août 2017.



30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté ont été requis à l'encontre d'Anthony Robert, 28 ans. C'est lui qui a ouvert le feu sur le vigile du super U.



30 ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre de son acolyte Ludovic Fontaine, 33 ans.



Enfin, 12 ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre du troisième accusé, Charles Latchimy, 47 ans.