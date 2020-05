Braquage de la Poste du Moufia : Trois prévenus face à la cour d'appel

Ils seraient repartis avec plus de 300 euros et une quarantaine de colis après avoir forcé le volet roulant et neutralisé les caméras de surveillance. Finalement ils avaient été interpellés par la police après une course-poursuite.



Le premier procès des trois présumés braqueurs avaient fait apparaitre des manquements dans l’enquête, indique le Quotidien. Les empreintes ADN non exploitées et des pièces à conviction détruites avaient conduit à une relaxe.



Hier devant la cour d’appel, ils ont reconnu à minima leur implication. L’avocat général a requis des peines allant de 4 mois à 1 an de prison. Le délibéré est attendu prochainement.