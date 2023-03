A la Une .. Braquage d'un restaurant à la Saline : Le trio pourrait être jugé en correctionnelle

Grâce aux vidéos surveillance, les gendarmes enquêteurs avaient noté que les trois individus portaient des tenues vestimentaires identiques. Après d'habiles investigations, les militaires avaient réussi à remonter jusqu'au moment de l'achat des vêtements dans un magasin Décathlon. Les emplettes effectuées par carte bancaire avaient permis de remonter jusqu'à deux des mis en cause ainsi qu'à leur véhicule. Le 9 juillet 2022 en fin de soirée, le restaurant "Le Vert tu oses", situé au centre de la Saline-les-Bains, était la cible d' un vol à main armé perpétré par trois individus masqués . Cinq clients et trois employés avaient été mis en joue par deux d'entre eux en possession d'un sabre pour l'un et d'un pistolet pour l'autre. Pendant ce temps, le troisième faisait main basse sur la caisse de l'établissement et récupérait la somme dérisoire de 300 euros. Le trio avait pris la fuite sans laisser de traces, laissant la clientèle et les serveurs abasourdis.Grâce aux vidéos surveillance, les gendarmes enquêteurs avaient noté que les trois individus portaient des tenues vestimentaires identiques. Après d'habiles investigations, les militaires avaient réussi à remonter jusqu'au moment de l'achat des vêtements dans un magasin Décathlon. Les emplettes effectuées par carte bancaire avaient permis de remonter jusqu'à deux des mis en cause ainsi qu'à leur véhicule.

Le pistolet utilisé était en plastique



Dix jours après le braquage,



Ce mardi, Téva G. comparaissait devant la chambre de l'instruction pour faire appel du rejet de sa demande de remise en liberté. Les magistrats ont confirmé la poursuite de la détention provisoire du vingtenaire au casier vierge. L'information judiciaire est désormais close.



Reste à savoir quel sera le réquisitoire définitif de la procureure de la République. Cette affaire était destinée à être jugée devant la cour criminelle, le vol à main armé étant puni de 20 ans de réclusion criminelle. Mais le pistolet utilisé était en plastique et il est probable que le trio soit finalement jugé devant un tribunal correctionnel. En attendant, le prévenu reste en détention. Dix jours après le braquage, deux d'entre eux étaient interpellés . Une perquisition à leur domicile avait permis d’ouvrir la piste du troisième individu grâce à l'analyse de la téléphonie. Son interpellation n'avait pas fait un pli. En garde à vue, et face aux preuves apportées, le trio a reconnu les faits de façon circonstanciée, indiquant que leur passage à l'acte avait été motivé par le remboursement d'une dette . Julien A., 32 ans, déjà connu pour avoir purgé une peine de 8 ans d'emprisonnement, Téva G., et Yohan G., 22 et 23 ans, avaient été mis en examen pour vol à main armée.Ce mardi, Téva G. comparaissait devant la chambre de l'instruction pour faire appel du rejet de sa demande de remise en liberté. Les magistrats ont confirmé la poursuite de la détention provisoire du vingtenaire au casier vierge. L'information judiciaire est désormais close.Reste à savoir quel sera le réquisitoire définitif de la procureure de la République. Cette affaire était destinée à être jugée devant la cour criminelle, le vol à main armé étant puni de 20 ans de réclusion criminelle. Mais le pistolet utilisé était en plastique et il est probable que le trio soit finalement jugé devant un tribunal correctionnel. En attendant, le prévenu reste en détention.