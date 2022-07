La grande Une Braquage d'un restaurant à La Saline : 3 jeunes ont été interpellés

Les trois individus qui avaient pointé leur arme sur le gérant du restaurant et dérobé 300 euros ont été arrêtés. Ils sont actuellement déférés devant le procureur de la République de Saint-Denis. Voici le communiqué de la procureure, Véronique Denizot. Par NP - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:00

Le samedi 09 juillet 2022, vers 22 h 45, un vol avec arme est commis par trois individus au restaurant « LE VERT TU OSES », situé à La Saline Les Bains. Durant quelques secondes, les auteurs, vêtus de vêtements de couleur noire, masqués, gantés et armés pour l’un d’un sabre et pour un autre d’une arme de poing, font irruption dans le restaurant. Pendant qu’un des comparses, non armé, se charge de dérober le contenu de la caisse, environ 300 euros, les deux autres s’occupent de tenir à l’écart les employés du commerce et les clients présents, en pointant les armes sur eux et prennent la fuite.



Le soir des faits, en raison d’une scène de crime polluée involontairement par des employés du restaurant, aucune trace ou indice ne peut être relevée. Aucune mesure de police technique ne peut être réalisée. Un témoin peut cependant préciser la direction de fuite des auteurs.



Les auditions de personnes présentes permettent de préciser le contexte du braquage. La rapidité des faits ne permet pas de réaliser ce qui se passe, la scène étant vécue comme surréaliste. Cinq clients et trois employés ont été mis en joue lors de ce braquage. Une fois les malfaiteurs repartis en baissant les armes, les victimes réalisent alors la gravité des faits et subissent dès lors, un choc post-traumatique.



L’exploitation minutieuse de toutes les vidéos situées à proximité du lieu des faits est effectuée. Ni les auteurs, ni même une voiture ne sont aperçus sur aucune de ces caméras. L’enquête de voisinage et l’environnement n’apportent aucun élément à l’enquête.

Les vidéos de surveillance de restaurant LE VERT TU OSES sont exploitées et mettent en évidence les tenues portées par les auteurs, ces vêtements, tous identiques, pouvant selon les enquêteurs provenir d’un achat en commun dans un commerce spécifique. Après de nombreuses recherches sur internet, une veste présente de nombreuses similitudes à celle portée par les braqueurs et pourrait être distribuée par une grande surface spécialisée.



Dans cet établissement, une veste pouvant correspondre en tout point aux particularités de celle portée par les auteurs est retrouvée. Les enquêteurs apprennent que deux vestes de ce type ont été vendues, le samedi 9 juillet 2022, dans l’après-midi même. La copie du ticket correspondant à cet achat est obtenue sur réquisition et les enquêteurs constatent que tous les articles présents sur ce ticket sont ceux portés par les auteurs lors du braquage. Les achats ont été réglés par deux cartes bancaires différentes.

Saint Denis de la Réunion



Les vidéos du magasin sont exploitées : elles montrent trois individus présents à la caisse, les silhouettes et gabarits identiques à ceux observés sur les vidéos du vol commis dans le restaurant.



Les investigations des vidéos de la zone commerciale du magasin vont permettre d’identifier le véhicule avec lequel ces trois individus repartent et de relever une plaque d’immatriculation partielle ainsi que la marque et le type de véhicule. La consultation des fichiers judiciaires ainsi que l’identification d’une des cartes bancaires utilisée amènent les enquêteurs sur la piste d’un premier individu.

Celui-ci est déjà connu pour des faits similaires. Il est par ailleurs identifié dans l’épicerie LE VERT TU OSES, le samedi 9 juillet 2022, quelques heures avant les faits en train d’effectuer du repérage. L’identification de son véhicule correspond en tous points (marque, type, immatriculation)



La seconde carte bancaire utilisée permet d’identifier le second individu.



Dès lors, des surveillances permettront de matérialiser un lien relationnel entre les deux individus.



Les pistes relatives au troisième individu n’aboutissent pas, et en accord avec le magistrat du parquet pour éviter UNE possible réitération des faits, l’interpellation des deux individus identifiés est réalisée le lundi 18 juillet au matin.



Les perquisitions aux domiciles des mis en cause amènent la découverte :

- de téléphones portables dont l’un, analysé, permet le rapprochement avec le relais du magasin d’achat des vêtements.

- D’une des deux cartes bancaires utilisée lors des achats.

- D’un sabre identique à celui utilisé lors du braquage

- D’une veste spécifique portée par un des mis en cause lors des achats au magasin.

- D’un sac en tissu d’une marque identifiée, formellement reconnu sur la vidéo du braquage comme ayant servi à déposer les billets dérobés dans la caisse. Dans ce sac, sont retrouvés une veste de couleur noire, un pantalon noir ainsi qu’une paire de chaussures, entourée de scotch noir comme pour en cacher le modèle, correspondant en tous points aux éléments relevés lors du visionnage de la séquence vidéo du braquage du restaurant. L’ensemble de ces habits correspond aux différents articles présents sur le ticket de caisse lors des achats réalisés au magasin le jour des faits.



L’exploitation de la téléphonie permet d’ouvrir la piste du troisième individu mis en cause, confirmée par certaines des auditons réalisées en garde à vue. Il est Interpellé le 19 juillet 2202 ; une perquisition réalisée au domicile d’une proche permet de découvrir l’intégralité des vêtements qu’il portait lors des achats destinés au vol.



En garde à vue, les trois auteurs reconnaissent les faits de manière circonstanciée. Une dette pourrait constituer le mobile des faits pour deux d’entre eux, le troisième apparaissant en l’état comme un « suiveur »



Deux d’entre eux, nés en 1999 et 2000, se présentent avec des casiers judiciaires vierges de toute condamnation.



Le troisième mis en cause, né en 1990, a déjà été condamné à 7 reprises notamment pour vol aggravé par trois circonstances (réunion, violences, destruction ou dégradation) à 8 ans d‘emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint Denis ; il était sorti de détention depuis le 22 octobre 2021.



Compte tenu de qualification criminelle des faits, de leur gravité, de la nécessaire prise en compte des victimes afin qu’elles puissent se constituer partie civile et faire valoir leurs préjudices le cas échéant après expertises médicales et psychologiques, les trois individus sont présentés ce jour devant un magistrat instructeur aux fins de mise en examen du chef de vol avec arme. Ils encourent une peine de réclusion criminelle d’une durée de 20 ans.



Cette enquête réalisée par les militaires de la brigade des recherches de Saint Paul et ceux de la BTA ST Gilles, avec le soutien de la compagnie de Saint PAUL et du PSIG, de la section d’appui judiciaire, de la section des recherches, de l’antenne GIGN, du groupe d’observation et de surveillance, de la brigade cynophile et de la gendarmerie mobile, illustre remarquablement, d’une part l’engagement de la gendarmerie nationale dans la lutte contre toutes les formes de délinquance, mais également la qualité exceptionnelle du travail d’enquête mené.



Ainsi, alors même qu’aucune constatation technique ne permettait de retrouver des empreintes ou des éléments amenant de manière scientifique à l’identification des mis en cause, c’est un travail minutieux d’observation, de recherches, de recoupements et de stratégie d’investigation qui a permis d’élucider ces faits et de présenter à l’autorité judiciaire, dans un temps très rapide, les personnes soupçonnées d’actes d‘une particulière gravité, s’agissant d‘un vol commis avec armes, par plusieurs auteurs, dans un établissement de restauration, au préjudice de l’établissement, de ses employés et des clients présents, tous victimes.



VOL AVEC ARME

Définie par ART.311-8 AL.1, ART.311-1, ART.132-75 CODE PENAL.

Réprimée par ART.311-8 AL.1, ART.311-14, ART.311-15, ART.131-26-2 CODE PENAL.

Réclusion criminelle : 20 ans