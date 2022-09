La grande Une Braquage d'un fourgon au Port : Les suspects, dont un Morby, seront jugés aux assises

Le 27 avril 2021, deux hommes vêtus de noir, armés et cagoulés, attaquaient un camion en plein jour avant de l'abandonner à la Rivière-des-Galets, vidé de son contenu. Le butin dérobé atteindrait 100 000 euros. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 10:06





Deux jours plus tard, C’était le 27 avril 2021, au Port . Un fourgon transportant des paquets de cigarettes était braqué par des hommes armés et cagoulés. Seulement 30 minutes après, le camion avait été retrouvé vide sur un parking. Pas moins de 60.000 euros de cigarettes avaient été volés, ainsi qu’environ 30.000 euros en espèces.Deux jours plus tard, plusieurs individus avaient été interpellés par les hommes du Raid, puis d'autres cinq jours après. Certains ont finalement été relâchés alors que les autres étaient mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime et placés en détention provisoire.





C'est aussi lui qui aurait proposé à Emmanuel R., L'arrestation d'Alexandre Morby , un des artisans présumés de la fuite des braqueurs, restera dans les annales puisqu'il avait tenté de fuir en sautant par la fenêtre en sous-vêtement. Selon les premiers éléments, c'est lui qui aurait fourni tous les détails concernant les mouvements du fourgon.C'est aussi lui qui aurait proposé à Emmanuel R., un des principaux acteurs du braquage , l'aide de Kévin G., fraîchement sorti de prison, pour faire le coup. Après le braquage, c'est encore Alexandre Morby qui aurait récupéré les braqueurs et le butin avant d'abandonner le fourgon. Les cartons de cigarettes auraient été transportés jusqu'à une maison abandonnée au Port. Les cagoules et les masques y auraient été retrouvés brûlés.

En récidive, le Portois encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés.



Selon nos informations, l'ordonnance de mise en accusation vient d'être rendue et cette affaire devrait bientôt connaitre son dénouement devant la cour d'assises.