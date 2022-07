A la Une . Braquage à La Saline : "J'ai subi des pressions", assure un des suspects

Le premier des trois jeunes interpellés par la gendarmerie suite au braquage au restaurant "Vert Tu Oses" a été mis en examen pour vol à main armé. Par NP - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 14:35





Le premier suspect a été mis en examen pour vol à main armé. Le Portois de 32 ans avait déjà été condamné pour des faits similaires et purgé une peine de 8 ans de prison. Il a été libéré en octobre 2021.



Il explique vivre de ses rentes car il vient d’hériter d’un terrain suite au décès d’une proche. Il était d'ailleurs en négociation pour vendre la propriété. Il dit qu'il n’a pas besoin d’argent mais déclare pendant le débat devant la juge des libertés et de la détention avoir été poussé à le faire car il est mêlé à une histoire au Port. "J’ai subi des pressions et voilà où ça m’a mené. Jusqu’au dernier moment je ne voulais pas le faire. Vous verrez sur la vidéo que je ne fais rien et que je suis comme tétanisé", affirme-t-il.



​La substitut de la procureure de la République a requis son maintien en détention en faisant remarquer au passage "qu’on a toujours le choix".



