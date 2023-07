Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Braderie : la circulation réglementée en centre-ville Afin de permettre le bon déroulement de la braderie commerciale organisée en centre-ville, la Ville de Saint-Paul réglemente provisoirement la circulation et le stationnement par arrêté municipal.





Rue Marius-et-Ary-LEBLOND, portion comprise entre la rue Général-de-GAULLE et le jardin de l’Hôtel de Ville, à l’exception du carrefour avec la rue Rhin et Danube et du carrefour avec la rue Eugène-DAYOT.

Rue SUFFREN, portion comprise entre la rue Evariste-de-PARNY et la Chaussée royale.

Rue Leconte-de-LISLE, portion comprise entre la rue SUFFREN et la rue Eugène-DAYOT.

Rue du Commerce, portion comprise entre la rue Rhin et Danube et la rue SUFFREN.

La ruelle de La Poste et la rue MILLET seront interdites d’accès au véhicules sauf pour les riverains et les livraisons des commerçants de ces rues. Les flux seront filtrés.

La circulation sera aussi interdite dans la rue du Quai GILBERT, portion comprise entre la rue Louis-LEPINAY et la rue Rhin et Danube, le 14 juillet, de 17 heures à 22 heures, pour permettre le bon déroulement du feu d’artifice.

Le stationnement sera interdit sur le parking LAÇAY, du lundi 10 juillet à 20 heures jusqu’au vendredi 14 juillet à 12 heures.

Afin de sécuriser l’accès aux secours et forces de l’ordre lors des Fêtes de Juillet au parc Expobat, la circulation sera interdite, sauf au riverains, sur la voie réservée aux bus, de l’Avenue du stade olympique Paul-Julius-BENARD, portion comprise entre le radier de l’Étang jusqu’à l’entrée réservée auc pompiers du multiplexe, du jeudi 6 juillet au dimanche 16 juillet, de 13 heures à 1 heure du matin.

Le parking du Centre Communal d’Action Sociale et le parking, à l’angle des rues SUFFREN et Evariste-de-PARNY, seront interdits à la circulation et au stationnement jusqu’au 23 juillet pour l’installation des manèges. Les rues suivantes seront interdites à la circulation et au stationnement, du 6 juillet au 16 juillet 2023, de 8h30 à 18 heures :





