Braderie de St-Paul : Une bouffée d'air pour les commerçants

La braderie traditionnelle du centre-ville de Saint-Paul est pour l'instant la seule qui a été maintenue en ce début de vacances. La municipalité fait le bilan à quelques jours de sa clôture et salue un grand succès réalisé tout en respectant les mesures sanitaires. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 17:54

L'épidémie de coronavirus a, comme depuis plus d'un an, encore eu un impact sur le travail des commerçants. Mais la mairie de Saint-Paul a tenu à organiser la braderie du 14-Juillet dans le centre-ville de la commune. Les mesures sanitaires ont été respectées et le nombre d'exposants a été restreint à 280, contre les 350 forains habituels. 60% étaient des commerçants sédentaires.



La manifestation a été organisée avec l'association des commerçants de la ville de Saint-Paul (ACCV). Les Réunionnais ont répondu présents avec plus de 20.000 personnes qui ont parcouru les rues du centre-ville de Saint-Paul depuis le début de l'événement, le 5 juillet dernier.



La dernière édition remontait à 2019. Le centre-ville saint-paulois est devenu entièrement piéton et la municipalité a mis en place une jauge adaptée au contexte sanitaire. Par ailleurs, tout au long de ces 10 jours de braderie, les animations du centre-ville ont été limitées.



Le but pour le nouveau maire Emmanuel Séraphin et ses équipes est de soutenir les commerçants durement éprouvés par plusieurs mois de restrictions en raison de la circulation de la Covid, tout en garantissant la sécurité du public tout au long de la manifestation avec un protocole sanitaire strict (port de masque, gestes barrières, gel hydroalcoolique). Les ventes de produits alimentaires ont été interdites et les activités de manège sur le parking du CCAS ont été annulées. Seules les animations sonorisées ont été maintenues.



Les points d'entrée et de sortie ont été multipliés (7) et du gel hydroalcoolique était disponible. Un espace d'attente a également été mis en place, et un comptage constant a permis de respecter les jauges. 49 ASVP ont été mobilisés pour assurer la fluidité du trafic et sensibiliser au port du masque et 15 agents de sécurité supplémentaires ont été mandatés.



Parallèlement à la tenue de cette grande braderie, l'ARS en a profité pour réaliser, en partenariat avec la ville de Saint-Paul, des opérations de vaccination grâce au Vaccinobus qui se sont déroulées les 5, 6 et 7 juillet dernier à Savannah. Une dernière action de ce type sera réalisée ce mercredi 14 juillet sur la place du parking du CCAS.





