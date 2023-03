A la Une . Braconnage de tortues marines à Mayotte : Un homme condamné à un an de prison

Interpellé en flagrant délit de braconnage de tortue verte sur une plage réputée de Mayotte, le vendredi 10 février, un individu a été condamné à une peine de prison d’un an. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 10:34

Il a été interpellé en flagrant délit de braconnage de tortue verte sur l’une des principales plages de Mayotte vendredi 10 février. Ce lundi 13 février, l’individu est passé en comparution immédiate au Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou où il a été condamné à 1an de prison ferme, rapporte Mayotte la 1ère. Ce dernier devra également verser aux quatre associations la somme de 1.000 euros chacune.



Depuis l’instauration du pacte de sauvegarde des tortues marines, c’est la 14ème interpellation. Pacte qui avait été signé en décembre 2020. Une nouvelle version sera bientôt signée avec la préfecture de Mayotte et les acteurs concernés.