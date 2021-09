Boycott des réunions RH bimensuelles entièrement en visioconférence

Madame la Rectrice,



Nos organisations syndicales (CTR Éduc’Action, FNEC-FP FO, FSU, SAIPER-Udas, SUD Éducation) vous informent qu'elles ne participeront plus aux visioconférences bimensuelles du vendredi. Nous exigeons le retour de ces réunions en présentiel avec une possibilité d'y participer par visioconférence pour celles et ceux qui le souhaitent.



La crise sanitaire ne doit pas être un prétexte pour remettre en cause le droit des représentants du personnel à défendre les dossiers des collègues et à revendiquer.



En effet, il est incompréhensible qu'on ne puisse pas tenir une réunion de 15 personnes respectant les gestes barrières en présentiel au rectorat alors que les personnels sont amenés à faire cours avec des effectifs de plus de 30 élèves dans des salles qui ne sont pas adaptées.



Dans ce contexte particulier où les personnels doivent se sentir écoutés et entendus par la hiérarchie, il est urgent de se réapproprier ce temps d'échange essentiel en présentiel, nécessaire au dialogue social.



Nous vous prions d'agréer Madame La Rectrice, nos salutations distinguées.



Les représentants de la CGTR Éduc’Action, la FNEC-FP FO, la FSU, le SAIPER-Udas et SUD Éducation