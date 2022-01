Bouteilles, canettes, batteries, fils de pêche... 650 kg de déchets ramassés sur le Barachois

Ce sont 650 kg de déchets qui ont été retirés du littoral Nord ce dimanche matin lors de la première action de l’année organisée par l'association Project Rescue Ocean Réunion.



Bouteilles en plastique, canettes, batteries de voiture, fils de pêche et mégots font partie des trouvailles récupérées sur le Barachois par la soixantaine de bénévoles mobilisés. De quoi permettre au site de respirer mais aussi de sensibiliser sur la problématique des déchets.



"Être éco-citoyen, c'est avoir conscience que chacun de ses actes quotidiens a une incidence sur la planète. Et, partant de cette constatation, c'est prendre l'engagement de respecter l'environnement afin de limiter l'impact que son geste aura sur la planète", exprime l’association.



En 2021, 34 tonnes de déchets ont été ramassées lors des 22 actions organisées par Project Rescue Océan Réunion, et 1.300 élèves ont été sensibilisés par le biais d'actions menées en classe. "Un enfant sensibilisé deviendra une adulte responsable", martèle l’association.