La grande Une Bouteille de Cot sur Netflix : C'est grâce à un acteur originaire de Bras-Panon !

Léo Mazo est un acteur réunionnais installé depuis quelques années à Paris et qui a joué dans la dernière grande série française de Netflix intitulée "Les 7 vies de Léa". La série a été remarquée à La Réunion car une bouteille de soda produite sur notre île était visible lors d'une des scènes. Le jeune Panonais explique qu'il est derrière cette apparition insolite d'un produit emblématique de notre département. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 12:06





Le jeune homme est originaire de Bras-Panon et a quitté La Réunion à17 ans à la recherche de sa vocation. Il s'est formé au Cours Florent avant d'apparaître récemment dans la série Tikkoun sur Canal+ et dans la saison 9 de Skam sur France Télévisions.



Léo Mazo lance un message à tous les Réunionnais : "Osez, c'est pas parce qu'on est loin, à 10.000 kilomètres, qu'on ne peut pas réussir. Notre différence peut être une force !"

Une vocation découverte par hasard



Le jeune Léo Mazo ne s'est intéressé au métier d'acteur que tard. "J'ai toujours aimé faire rire et divertir. Je savais qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi", explique-t-il.



Le Panonais a donc décidé de s'envoler pour la métropole, soutenu par ses parents. Il a d'abord tenté la Sorbonne mais sans succès : "J'ai pété un câble ! J'ai quitté La Réunion où j'étais assis derrière un bureau pour venir à Paname, m'asseoir derrière un bureau", déplore le jeune homme.



Il a alors tenté le Cours Florent, école renommée des arts du spectacle. Il raconte : "Quand je suis arrivé, j'ai pété un câble ! Mais dans le bon sens ! Je me suis enfin senti à ma place !"



Mais le jeune intermittent du spectacle a ensuite comme beaucoup "galéré". Son père lui a donc proposé de revenir à La Réunion pour chercher un travail dans une autre voie. Et c'est alors qu'il a reçu un coup de fil de Netflix.

L'anecdote de la bouteille de Cot



Léo Mazo explique qu'il a fait son stock de produits locaux avant de se rendre sur le tournage de la série "Les 7 vies de Léa". Mais lorsqu'il a terminé ses dix jours devant la caméra, il a laissé quelques boissons sur place.



Et c'est à l'écran qu'il a découvert qu'une de ses bouteilles de Cot avait été trouvée et placée sur une table en plein dans la scène de l'épisode 2 où Léa (Raïka Hazanavicius) discute avec sa meilleure amie.



