A la Une .. Bourses et primes étudiantes: Derniers versements aujourd'hui

Le Crous de La Réunion explique avoir dû exceptionnellement étaler les versements pour les étudiants boursiers à cause de la mise en place d'une aide par le Gouvernement. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 18:05 | Lu 223 fois

Communiqué du Crous de La Réunion



Comme dans tout le réseau des œuvres universitaires et scolaires, le Crous de La Réunion reste très concerné par la situation de précarité des étudiants durant la crise sanitaire Covid-19. Il faut rappeler que, pendant le confinement, l’établissement avait assuré un paiement anticipé de la bourse afin d’aider les jeunes en difficulté durant cette période tendue.



En octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une aide de solidarité de 150 euros, versée avec la mensualité habituelle, pour les étudiants boursiers sans aucune démarche à faire.



Du fait du flux important généré par le paiement de cette prime solidarité, les mises en paiement du mois de décembre ont été cadencées, ce qui a eu une incidence sur la date de versement des bourses pour certains boursiers.



Tout a été mis en œuvre pour que les derniers versements soient assurés* aujourd’hui afin que les étudiants les aient reçus avant Noël.



Les étudiants peuvent consulter dès aujourd’hui leur suivi du DSE sur le portail



Conscient de cette situation, le Premier ministre a décidé de renforcer les services sociaux avec un recrutement exceptionnel de 60 assistantes sociales dès l’année prochaine.



À retenir : la prochaine campagne de demande de bourses et de logement aura lieu du 20 janvier au 15 mai 2021. Il est indispensable de constituer et de compléter son Dossier social étudiant pendant cette période afin de ne pas être pénalisé à la rentrée universitaire prochaine.





