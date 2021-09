A la Une .. Bourse aux talents 2021-2022 : Une aide pour préparer les concours de la fonction publique

La campagne 2021-2022 des Bourses Talents dans la fonction publique est lancée et se terminera le 15 octobre prochain. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 19:42

Qu’est-ce que le dispositif « bourses Talents » ?



Ce nouveau dispositif, créé par l’ arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents remplace celui relatif aux allocations pour la diversité. Il a pour but de soutenir financièrement les candidats dans la préparation de concours de la fonction publique de catégorie A ou B en accordant, sous conditions de ressources notamment, une aide financière de 2 000 à 4 000 euros.Les bourses Talents recouvrent deux dispositifs distincts :destinées aux personnes suivant un cursus au sein de cycles de formation dénommés « Prépas Talents », proposés par certaines écoles de service public (anciennes CPI) et par certains établissements publics d’enseignement supérieur ;accordées aux personnes préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents après un passage en commission de sélection.Le montant des bourses Talents varie selon la catégorie du bénéficiaire :• 4 000 euros pour les bourses distribuées aux personnes inscrites dans une Prépa Talents,• 2 000 euros pour les personnes préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents.A La Réunion, 30 bourses Talents sont disponibles, pour les personnes préparant un concours de la fonction publique en dehors du dispositif « Prépas Talents ».- Les candidats préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents, doivent se rendre sur le site internet dédié pour déposer leur dossier- Service instructeur : bourses-talents.dgafp@finances.gouv.fr Pour les candidats inscrits dans une formation à distance, une attention particulière sera portée au remplissage de la charte tutorat jointe (neutralité du tuteur, fonctions proches de celles du concours préparé)Les candidats à une Prépa Talent doivent contacter un organisme de formation cité dans l’ arrêté du 5 août 2021 La date de clôture des demandes est fixée au 15 octobre 2021, 23h59.- Conditions de ressources,- Mérite et de motivation basés sur l’obtention de mentions et de non redoublement ainsi que la qualité de rédaction de la lettre de motivation et du CV.Consultez les principaux textes relatifs au dispositif sur : https://www.fonction-publique.gouv.fr/bourses-talents