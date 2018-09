Bourbon Voyage visité: Un séjour touristique en prison pour les voleurs

L'agence Bourbon Voyage du Port a été cambriolée le jeudi 6 septembre dernier par trois individus, Olivier, Jules et Ismaël, âgés d'une vingtaine d'années. Alertée par des témoins, la police intervient rapidement alors qu'ils sont encore sur les lieux. Equipés de couteaux, de pieds de biches et de gants, deux d'entre eux sont entrés en forçant le rideau métallique pendant que le troisième faisait le guet.



Nos apprentis cambrioleurs, une fois à l'intérieur, ont tenté d'ouvrir le coffre-fort mais en vain. Au final, pas mal de dégâts matériels et trois garde à vue. À la barre ce lundi matin dans le cadre d'une comparution immédiate, ils ont fait ça sur un coup de tête.



La procureure semble plus que sceptique sur le choix de l'agence de voyage. Selon elle, les données récupérées sur leurs portables font état de leur recherche de plusieurs agences. Au regard de leur état de services judiciaires, elle requiert 15 mois pour Ismaël, avec la révocation d'un précédent sursis de 18 mois, 12 mois pour Olivier avec révocation de son précédent sursis de 12 mois et une peine de 6 mois de prison avec sursis en guise d'avertissement pour Jules.



Le tribunal, après les avoir déclarés coupables tous les trois, condamne Ismael à 1 an de prison avec maintien en détention et révoque le sursis de 18 mois, condamne Olivier à 8 mois de prison dont 4 mois de sursis, révocation de 1 an de sursis, assortie du maintien en détention, et condamne Jules à 4 mois de prison avec un sursis simple.