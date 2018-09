Bourbon Bois: "Les salariés viennent de gagner une bataille mais la mobilisation doit continuer"

David LORION se félicite que le plan de sauvegarde de l’emploi proposé par le directeur de « Bourbon Bois » n'ait pas été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).



Ce plan qui prévoyait des dizaines de licenciements aurait malheureusement mis fin aux activités de construction de cette entreprise historique de La Réunion (Maison TOMI).

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les employés de la société « Bourbon Bois ». Ces derniers s'étaient mobilisés depuis le début 2018, année particulièrement difficile pour le logement social, notamment en raison de la suppression décidée par le Gouvernement de l’allocation logement pour les dispositifs d’accession à la propriété.



Une bataille a certes été gagnée mais il demeure la question essentielle du financement des centaines de dossiers de maisons en accession sociale dans toutes les communes de La Réunion.



David LORION espère que les réunions de concertation qui doivent s'engager sur l'utilisation de la LBU vont rapidement aboutir et rendre possible de manière dérogatoire le financement de ces logements sociaux.



Il défendra cette solution pour les projets de ZAC dans lesquels sont programmés la réalisation de maisons de ville et de logements évolutifs sociaux (LES).



David LORION

Député de La Réunion