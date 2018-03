Boulodrome et aire de détente en vue à La Saline

La réalisation du terrain de pétanque de La Saline sur le site de l’ancien « parc bœuf » est pratiquement achevée et le nouveau boulodrome bientôt prêt à accueillir ses premiers boulistes.



De l’autre côté de la route en surplomb, le chantier concernant l’aire de détente avec tables et bancs se poursuit. Cette « double réalisation en une » s’inscrit dans le cadre de l’aménagement global des quartiers de Villentroy, Ravine Daniel, Chemin de Ligne, et La Saline.