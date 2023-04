Boulevard urbain de Mamoudzou : le dossier validé par la Commission nationale du débat public

Le mercredi 5 avril, Salime Mdéré et Jean-Michel Lehay ont été entendus via visioconférence par la Commission Nationale de Débat Public. Après l’audition, le dossier « complet » proposé par le maître d’ouvrage a été bien accueilli par la Commission, rapporte le département de Mayotte sur son site.



Ainsi, les modalités de la concertation préalable qui se tiendra du 3 mai au 3 juillet ont été validées.



A savoir que ce projet de grande envergure concerne une nouvelle route qui contourne Mamoudzou par les Hauts. D’environ 11,5 km, cette route s’insère à la limite des zones urbaines et des espaces agricoles. Un projet mis en place pour décongestionner l'axe structurant du littoral et toute l'agglomération de Mamoudzou.