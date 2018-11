Boulevard Sud: Le gérant d'une station-service obligé de fermer boutique sous la pression de manifestants

La manifestation des gilets jaunes prend de l'ampleur à Saint-Denis.



Plusieurs secteurs du chef-lieu sont paralysés par les blocages comme au Barachois, au Chaudron et même sur le Boulevard Sud au niveau de la tranchée couverte Mazagran-Doret.



Non loin de là, une station-service située en face de la Sécurité sociale a été contrainte, sous la pression de certains manifestants, à fermer boutique, sous peine de dégradations.



La situation est quelque peu tendue sur place entre certains automobilistes, qui veulent forcer les barrages mis en place, et les manifestants, qui restent campés sur leurs positions.