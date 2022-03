Animaux Bouledogue américain maltraité : En l'absence de plainte, les maîtres seulement invités à payer les soins Un chien de race âgé de 4 ans avait été retrouvé en piteux état dans une cour de Saint-André. Il était attaché en plein soleil, sans eau, ni nourriture. Couvert de mouches, l'animal avait été confié à un vétérinaire pour des soins. Le couple de propriétaires est invité à régler la facture.





Sur réquisition de soins, il avait été confié à un vétérinaire. La propriétaire de la cour s'était défaussée sur son compagnon à qui appartient la bête. Mais tous deux avaient été inquiétés pour plusieurs infractions suite à ces actes de maltraitance. Ils risquaient plusieurs contraventions de 750 euros chacune ainsi que le versement de dommages et intérêts à la SPA, si cette dernière portait plainte et se portait partie civile. Ce qui n'a finalement pas été le cas.



Il n'y aura donc pas de poursuites judiciaires mais les co-propriétaires ont été invités à régler la facture du vétérinaire, soit environ 300 euros. Il s'agit d'une mesure alternative aux poursuites. Les deux mis en cause n'ont pas encore fait part de leur décision.



C'est grâce à un signalement que les policiers découvraient en novembre 2021 un bouledogue américain âgé de 4 ans attaché à une corde particulièrement courte , dans une cour de Saint-André. L'animal qui restait toute la journée en plein soleil sans eau semblait bien maigre et dépourvu de soins, les yeux couverts de mouches.







