Bouger Ô : le sport à l’honneur à Saint-Paul !

Labellisée Ville Active et Sportive, la Ville de Saint-Paul a pour ambition de promouvoir le sport via son dispositif Bouger Ô. Un dispositif qui vous invite à… bouger ! Bouger Ô Féminin, Bouger Ô Senior et Bouger Ansanm : trois déclinaisons qui vous offrent un panel d’activités sportives dans les six bassins de vie du territoire.



Marche aquatique, aquagym, gym, natation, yoga, vélo, danse en ligne, pilate, zumba, self-défense, fitness, marche aquatique, randonnée… Ce ne sont pas moins de 19 activités qui sont proposées gratuitement aux habitants de Saint-Paul dans le cadre du dispositif Bouger Ô !



Bouger Ô est un dispositif qui se décline sous trois formes : des ateliers réservés aux femmes (Bouger Ô Féminin), des activités pour les seniors (Bouger Ô Senior) et des séances où participent des femmes et des hommes (Bouger Ansanm). Pour adhérer, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie Senior.



Cette année, plus de 700 personnes se sont déjà inscrites pour suivre ces cours.



Les documents nécessaires aux inscriptions et réinscriptions sont disponibles en cliquant sur ce lien. Vous pouvez contacter ou vous rendre à la direction des Sports de la ville de Saint-Paul (19 Rue Évariste-de-PARNY dernier étage du Centre Communal d’Action Sociale (02 62 34 49 34).