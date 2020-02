Bouger Ô : De la danse de rue et du self-défense s’installent à Barrage

Nous vous l’avions annoncé au début du mois de février, deux nouvelles disciplines seront proposées gratuitement aux adhérents du dispositif Bouger Ô mis en place par la ville de Saint-Paul. Du self-défense et de la danse de rue seront programmés au case Fond de Puits tous les mardis à 14h. Une démonstration gratuite s’est d’ailleurs déroulée le mardi 11 février 2020 à 14h à l’école de Fond de Puits à La Saline. Après le quartier de Fond de Puits, c’est à Barrage que ces deux disciplines seront proposées gratuitement cette fois-ci tous les jeudis pour les jeunes à partir de 18h.



Pour participer aux activités sportives du dispositif Bouger Ô, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie Senior. Vous allez ensuite devoir remplir une fiche d’inscription et vous munir de plusieurs pièces justificatives : deux photos d’identité, un certificat médical de moins de trois mois et une attestation d’assurance responsabilité civile.



Bouger Ô se décline sous trois formes. Avec des ateliers réservés aux femmes (Bouger Ô Féminin), des activités pour les seniors (Bouger Ô Senior) et des séances où participent des femmes et des hommes (Bouger Ansanm). Sans oublier le Bouger Ô Zemployé (pour les agents communaux).



La manifestation se tient dans plusieurs quartiers : Vue-Belle, Bellemène, Saint-Gilles-les-Hauts, Plateau Caillou, Hangar, Sans Souci, Saint-Paul, Saline-les-Bains, La Saline, Bois Rouge, Bois-de-Nèfles, Bernica, Petite France, Savanna, Barrage, Hermitage, Étang Saint-Paul, Carosse, Corbeil, Rue Jacquot, Caverne, Saline, Bouillon et Eucalyptus.



Des sessions sportives organisées dans des salles polyvalentes, des gymnases, des Cases, des Maisons pour tous, au dojo et à la piscine dans différents secteurs.



Vous pourrez ainsi choisir les activités qui vous intéressent le plus et consulter les dates et les lieux des séances. C’est le moment de sortir vos chaussures du placard, de les chausser et de se motiver pour Bouger Ô à Saint-Paul !



Vous pouvez contacter le 02 62 34 59 19 ou le 02 62 34 49 39 afin de tout savoir sur les justificatifs et sur la procédure d’inscription.