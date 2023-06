Communiqué Bouge ta Boîte : "La formation qui va changer le quotidien de 15 femmes cheffes d'entreprise"

Le MEDEF a lancé la formation "Bouge ta Boîte" pour 15 cheffes d'entreprise. Par N.P - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 15:42

Lundi 12 juin 2023, 15 femmes, adhérentes du MEDEF Réunion et ferventes participantes du club des Femmes du MEDEF se sont lancées dans la formation Bouge ta Boîte. Deux formatrices, dont la directrice ont fait le déplacement depuis Paris afin de venir à la rencontre d'un groupe motivé d'entrepreneuses !



Bouge ta Boîte, la formation qui fait sensation !



En métropole, ce sont déjà plus de 3000 accompagnés. La formation consiste à promouvoir la place des femmes dans l'économie, et leur permettre de développer leurs compétences, leur carrière et leur visibilité.

Dans chaque groupe de "Bougeuses", on retrouve une quinzaine de femmes, toutes venant d'un univers différent pour permettre la diversité et la complémentarité.



La promesse d'une formation bénéfique



Bouge ta boîte a pour objectif d'amener les femmes à prendre leur place, à gagner en confiance et être actrices de leurs carrières !



Durant 6 mois, et au cours des 7 rendez-vous fixés, les cheffes d'entreprise auront toutes les clés pour développer leur réseau, gagner en efficacité, gagner en confiance, oser, devenir visible, faire valoir leurs réussites, leurs talents, s'entraider et créer des synergies.



Une initiative des Femmes du MEDEF Réunion, en coopération avec le MEDEF National



En août 2022, a été lancé le club des Femmes du MEDEF Réunion, dans le but de mettre en avant les femmes cheffes d'entreprise et d'aborder les questions de parité. Dans cette logique, Shenaz Zadvat et Franziska Godebeauer, co-présidentes du mouvement des femmes du MEDEF ainsi que l'équipe du MEDEF ont souhaité proposer cette formation à 15 des 300 femmes cheffes d'entreprises constituant les adhérentes du MEDEF Réunion. La formation est financée à 100% par le MEDEF national.





TÉMOIGNAGES "Grâce au MEDEF Réunion j’ai eu la fierté d’entamer la formation Bouge Ta Boîte, qui me permet d'échanger, de rencontrer d'autres entrepreneur·es inspirant·es, et de bénéficier d'un soutien précieux pour faire évoluer mes compétences. Au sein de ce réseau incontournable d'entrepreneuriat au féminin, doté d’outils éprouvés, j’ai trouvé dynamisme, générosité, et bienveillance, avec la sororité comme maître mot. Notre posture d'entrepreneur·e a déjà commencé à progresser, valorisant nos expertises, et créant des liens forts tout en osant « bouger » les lignes."

Catharine Cellier - Smart Translate



"Un coup de boost super puissant par deux femmes ultra puissantes ! Un temps fort pour faire le point sur nos croyances limitantes, reprendre confiance et passer à la vitesse supérieure ! Et de façon concrète ! Pour ma part les jours qui ont suivi m'ont permis de réaliser un bien meilleur CA ! Gratitude aux formatrices et au Medef !"

Elodie Savinel - Lady Sa Muse



"Depuis que nous avons commencé il y a une semaine, je vois déjà une différence dans ma manière de me présenter. Et comme j’accompagne moi-même mes clients à se rendre visible, les enseignements transmis par Bouge ta boîte s’intègrent également dans mes accompagnements et mes clientes en profitent. J’aime l’approche innovante, pragmatique, et solidaire que propose Bouge ta boîte. Merci au Medef de nous offrir cette opportunité."

Nadia Lacaille



"15 femmes avec des parcours et activités différents, mais toutes présentes pour un même objectif : développer son business.

Bouge ta boite, une belle initiative!

Merci encore au Medef Réunion et Shenaz Zadvat pour ce coup de pouce.

Du développement personnel mais pas que !

Cette formation est un vrai tremplin : pitcher, réseauter, women power, sociocratie, acquérir une nouvelle clientèle, mieux se connaître pour valoriser son business, augmenter son CA."

Raïssa Boyer - La Réunionnaise

