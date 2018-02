Bouftang Sinlé

Kosa i lé bouftang ?



Darborinn anon rouv « LE P’TIT GLOSSAIRE, le piment des mots créoles », Jean Albany la sorti lané 1974. Pa sitelman gro, söman nana inn takon bann mot, bann zespréssion lontan, si té pa lï, té riskab zordï narté fine öblié.



BOUFTANG ou BOUFFETANGUE. Diodon Holocanthus – poisson porc-épic. Ce diodon est épineux (…), à gueule de porc et à peau tachée. Se gonfle d’air et d’eau comme une outre s’il se défend… Être « bouftang », c’est être vaniteux, plein de soi.



Astèr, ni ouv « DICTIONNAIRE KRÉOL-FRANÇAIS RÉNIONÉ » Alain Armand. Liv-la ï tonm parey « Petit Larousse » : toultan lï rès koté ou.

BOUFTANG, BOUTANE, GOUF : N. 1. Tétrodon ; poisson-globe ; diodon. Vit dans les récifs coralliens, a la peau garnie d’épines et se gonfle d’eau lorsqu’il se sent inquiété. 2. (péjor.) Gros homme.



Ni ashèv ek Daniel Honoré « SEMI-LO-MO Dictionnaire d’expressions créoles ». Boug-la la parti koté bann boutik, dann zabitasion, la rant dann ron lö moune les hauts, lö moune les bas, toutsak li la antann, lï la annékri dann liv-la.



BOUFTANG (n) : « Sé in bouftang » : c’est quelqu’un de vaniteux (il se gonfle comme le bouftang, le diodon holocanthus).



Boudïkont, not tour mèt nout grindsèl sï la ké bouftang-la. Pa bözoin partir trap maks soumarine sanm lö patkanar, toutdömoune Larényon i koné Sinlé-la, la-minm plï bel-bel kalité bouftang !



