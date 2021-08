La grande Une Bouffée d'oxygène pour Air Austral : L'Etat lui prête 20 millions supplémentaires

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 18:46

Nos confrères d'Outremers360° révèlent que la compagnie aérienne régionale Air Austral allait bénéficier d'un nouveau prêt de 20 millions d'euros, pour l'aider à surmonter les difficultés financières qu'elle traverse actuellement du fait de la crise du Covid.



Depuis sa prise de fonction il y a maintenant deux mois, la présidente Huguette Bello n'a de cesse d'évoquer les difficultés financières que traverse selon elle actuellement la Région. Parmi les dossiers les plus urgents, et les plus risqués, la fin du chantier de la NRL et l'énorme besoin de trésorerie de la compagnie aérienne régionale Air Austral.



Selon nos informations, Air Austral risquait de se retrouver en état de cessation de paiement dans les jours qui viennent si d'aventure de l'argent frais n'arrivait pas, que ce soit sous forme de prêt ou d'augmentation de capital.



Rappelons qu'Air Austral compte plus de 1.000 salariés.



La bonne nouvelle est finalement arrivée ce dimanche avec la publication ce matin au Journal officiel d'un arrêté annonçant une aide de l'Etat sous la forme d'un prêt de 20 millions d'euros.



"L'État versera vingt millions d'euros, au titre du programme du fonds de développement économique et social (FDES), par l'entremise de Natixis, sous la forme d'un prêt au profit de la société Air Austral SA", selon cet arrêté, repris par Outremer360°.



Cette aide vient s'ajouter, entre autres, à un prêt garanti par l'État de 30 millions d'euros annoncé début avril par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, et à 120 millions d'euros de financements au titre de 2020, dont 80 millions via des prêts garantis par l'État, pour soutenir la compagnie basée à La Réunion.



"L'État français soutiendra Air Austral (...) qui est vitale pour l'île de La Réunion, qui représente plusieurs centaines d'emplois, d'abord avec un prêt garanti par l'État de 30 millions d'euros", avait indiqué Bruno Le Maire le 7 avril devant les sénateurs.



Le chiffre d'affaires d'Air Austral avait chuté de 55% par rapport à fin mars 2020 selon la Région, ce qui entraine un besoin en trésorerie de 41 millions d'euros à l'horizon février 2022.



Des rumeurs avaient également circulé sur un rapprochement entre Air Austral et Corsair, rapprochement apparemment souhaité par l'Etat, après que les deux compagnies aient annoncé le 17 août dernier une coopération commerciale, c'est-à-dire une mise en commun de leurs moyens pour desservir l'océan Indien, afin d'améliorer leur rentabilité.



Mais il semblerait que la Région ne soit pas favorable à cette formule et souhaiterait garder à la compagnie régionale son indépendance.

