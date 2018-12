A la Une .. Bouclier qualité prix 2019: Début de la concertation ce jeudi



"Un 'bouclier qualité‐prix' (BQP) est en place depuis mars 2013. En 2018, les 109 produits qui le composent coûtent 290 €. Vous le savez, ce bouclier est négocié tous les ans. La position de l’Etat est claire : je souhaite que le prix maximum de ce panier ne dépasse pas la moyenne constatée sur l’année 2018. Cela devrait correspondre à une baisse immédiate d’au moins 10%



Certains remettent en cause la composition du panier, je demanderai aussi que les 20 produits les moins vendus soient remplacés par des produits équivalents de gamme supérieure."





Annick Girardin



Le bouclier qualité-prix (BQP) n'est pas mort, loin de là. Pour répondre en partie à la problématique de la vie chère à La Réunion, la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, a annoncé vendredi dernier lors de son allocution à la préfecture une baisse de 10% de ce BQP . Le début des travaux entre les différentes parties (préfecture, observatoire des prix, industriels, grande distribution) sur la composition de ce BQP new look commencera ce jeudi.Le BQP a été mis en place dans le cadre de la loi relative à la régulation économique des Outre-mer du 20 novembre 2012, dite "loi Lurel". Son objectif est de lutter contre la vie chère qui peut parfois générer des prix de 20 à 30 % plus élevés qu'en métropole alors que le chômage est plus élevé et le pouvoir d'achat plus réduit à La Réunion.Négociée chaque année, cette liste de produits fait l'objet d'un prix global maximum fixé par arrêté préfectoral, les commerçants étant libres de proposer un prix global inférieur pour faire jouer la concurrence.Pour 2018, le montant total de ce BQP, calculé sur une base de 109 produits, avoisine les 288 euros. Les produits alimentaires sont de loin les plus représentés puis qu'ils constituent plus des deux tiers de la liste. Sont également inclus des produits d'hygiène corporelle, d'entretien ménager, ou encore du petit équipement ménager. La baisse de 10% annoncée par la locataire de la rue Oudinot devrait faire redescendre le prix de ce panier à 259 euros.Au vu du mouvement qui a paralysé l'île ces deux dernières semaines et de l'urgence de la situation, consigne a été donnée pour accélérer les choses. L'observatoire des prix, qui devait rendre initialement son avis sur le bouclier qualité-prix 2018 qu'à la fin décembre, débutera la première réunion de travail jeudi après-midi. Les industriels ou encore les représentants de la grande distribution ont déjà entamé un travail sur cette nouvelle mouture du BQP.





