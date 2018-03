Boucle de Ste-Marguerite - Est

Situation :

Forêt Ste-Marguerite,

à 10 km au sud-ouest de St-Benoît

par la N3, la D3 et le chemin La Lamandière Accès :

Depuis St-Benoît,

monter vers la Plaine des Palmistes.

Après le Chemin de Ceinture,

suivre la direction « forêt de Ste-Marguerite ».

Retrouvons-nous dans l'est ce Mercredi pour découvrir la Boucle de Ste-Marguerite.Un sentier faisable en 30min sur 500m, adapté pour les marmailles.Suivez le fléchage vert du sentier botanique au-dessus de la table-banc; il vous mène à un îlot de forêt préservée. Le sentier débute ici. L’ambiance change alors radicalement: vous entrez dans un sous-bois riche et dense où les bois de couleurs se partagent la vedette avec les vacoas. En tout, pas moins de 100 espèces indigènes s’y côtoient. Des plaques botaniques permettent de faire connaissance avec quelques-unes d’entre elles. Un peu plus loin, un cheminement en bois fait le lien avec le second « lambeau » de forêt. Quelques minutes plus tard, vous débouchez sur un kiosque. Redescendez jusqu’au parking en profitant de la vue sur Ste-Anne.Aire de Pique Nique - Forêt Sainte-Marguerite