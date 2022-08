A la Une . "Bouchons y dékal" : Un montage fait croire à une annonce décalée du CRGT

La nouvelle fausse expression d'Inès Ziata a fait le tour de l'internet réunionnais. Elle se retrouve même sur Radar974 avec une image publiée par un usager de la route et qui montre sur le panneau de signalisation du CRGT le message "Bouchons y dékal" pour prévenir les automobilistes d'un embouteillage sur la Route des Tamarins. Mais il s'agit malheureusement d'un montage. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 09:51





Un internaute fait beaucoup réagir sur la page Radar974 depuis ce matin grâce à un montage très bien réalisé. Le panneau à message variable du CRGT semble afficher "Bouchons y dékal, ralentissez". On pourrait presque y croire ! Le CRGT communique souvent de manière originale, notamment pour les messages de prévention sur l'alcool au volant. Mais le Centre réunionnais de gestion du trafic nous assure que ces textes sont très réglementés et qu'écrire un message non approuvé et uniquement humoristique peut avoir des conséquences sur l'employé qui le ferait.



"Bouchons y dékal" est la vraie-fausse expression fétiche des Réunionnais depuis le passage culte d' Inès Ziata, candidate n°1 de Miss Réunion , dans l'émission Master Quine sur Antenne Réunion. Christophe Bégert lui avait demandé de compléter l'expression "kan mi koz ek saucisses...", mais elle n'avait pas répondu "... boucané i rest pendillé !"