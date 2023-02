A la Une . "Bouchon y décal" : Le projet étudiant qui promeut le covoiturage

Quatre étudiants du lycée Emile Boyer de la Giroday de Saint-Paul veulent sensibiliser les Réunionnais aux moyens de transport plus écologiques et plus économiques que le tout automobile. Par NP - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 08:20





Consommer mieux, différemment, au quotidien, passe aussi par les transports. Thibault, Louis, Antonin et Cyril ont choisi de traiter le sujet des embouteillages et du covoiturage sur l’île. Pour leur projet, subtilement intitulé “Bouchon y décal”, les quatre étudiants ont mis en place un questionnaire pour mieux comprendre les pratiques à La Réunion.



L’idée est de promouvoir un moyen alternatif de déplacement, plus écologique, plus pratique et plus économique en sensibilisant les Réunionnais au covoiturage, ce qui permettrait de réduire les embouteillages.



“Nous voulons changer les mentalités et trouver une solution plus responsable pour l’environnement et pour tous. Nous pensons que cela peut se faire par le biais du covoiturage”, confient-ils.



En parallèle du questionnaire, le groupe, convaincu qu’il existe de nombreux autres moyens de déplacement bien plus écologiques que le “chacun dans sa voiture”, a décidé d’organiser une démonstration grandeur nature pour diffuser leur message en faisant participer les autres élèves de leur lycée.



Bouchon y décal, la course en stop



“Bouchon y décal”, une course à travers l’île en stop façon Pékin Express, sera organisée le 21 février prochain par les porteurs de projet. Les équipes, constituées d’élèves, devront convaincre les automobilistes de les transporter gratuitement d’un point à l’autre. Les voyages seront aussi l’occasion pour les élèves d’échanger avec les conducteurs sur la pratique du covoiturage Consommer autrement, c’est la thématique sur laquelle planchent les élèves du BTS Gestion et Protection de la nature du Lycée Emile Boyer de la Giroday à Saint-Paul.Consommer mieux, différemment, au quotidien, passe aussi par les transports. Thibault, Louis, Antonin et Cyril ont choisi de traiter le sujet des embouteillages et du covoiturage sur l’île. Pour leur projet, subtilement intitulé “Bouchon y décal”, les quatre étudiants ont mis en place un questionnaire pour mieux comprendre les pratiques à La Réunion. Ce questionnaire en ligne est ouvert à tous L’idée est de promouvoir un moyen alternatif de déplacement, plus écologique, plus pratique et plus économique en sensibilisant les Réunionnais au covoiturage, ce qui permettrait de réduire les embouteillages.“Nous voulons changer les mentalités et trouver une solution plus responsable pour l’environnement et pour tous. Nous pensons que cela peut se faire par le biais du covoiturage”, confient-ils.En parallèle du questionnaire, le groupe, convaincu qu’il existe de nombreux autres moyens de déplacement bien plus écologiques que le “chacun dans sa voiture”, a décidé d’organiser une démonstration grandeur nature pour diffuser leur message en faisant participer les autres élèves de leur lycée.“Bouchon y décal”, une course à travers l’île en stop façon Pékin Express, sera organisée le 21 février prochain par les porteurs de projet. Les équipes, constituées d’élèves, devront convaincre les automobilistes de les transporter gratuitement d’un point à l’autre. Les voyages seront aussi l’occasion pour les élèves d’échanger avec les conducteurs sur la pratique du covoiturage