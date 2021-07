A la Une . Bouches-du-Rhônes : Un adolescent décapité

"De la chair arrachée"



Le procureur de la République a précisé au Les forces de l'ordre, alertées par un voisin, ont découvert le cadavre d'un adolescent dans une habitation du centre de Tarascon (Bouches-du-Rhônes) dimanche, relate Europe 1 . L'occupant de l'appartement était absent à l'arrivée des policiers. Il est connu pour des faits de violences et souffrirait de troubles psychiatriques.Il a été retrouvé aux alentours de 2 heures dans la nuit de dimanche à lundi. Il a tenté de prendre la fuite et un policier a fait usage de son arme à feu. L'homme a été touché par une seule balle. Gravement blessé, il est décédé des suites de ses blessures.La victime serait un adolescent de 13 ans qui a fugué d'un foyer à Marseille il y a plus de deux jours. Le corps a été retrouvé dans un sac à l'intérieur de l'appartement. Sa tête se trouvait dans un seau, dans la salle de bains.Le procureur de la République a précisé au Midi Libre : "Il y a sur le corps des traces d'arrachages de chair. Je ne sais pas comment ces morceaux de chair ont été arrachés. Cela peut vouloir dire avec un couteau, avec des pinces ou avec les dents."