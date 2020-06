La grande Une Boucan : Mille jeunes sur l'esplanade, une atmosphère électrique hier midi

Ils étaient nombreux, les jeunes gens à vouloir profiter de l'esplanade de Boucan-Canot hier, trop nombreux: la gendarmerie les a évacués. Par S.M - Publié le Jeudi 25 Juin 2020 à 11:16 | Lu 178 fois





"Les tensions ont débuté vers 11h30", nous raconte un témoin. "L'ambiance était tendue entre plusieurs groupes de jeunes, deux-trois petites bagarres ont éclaté, les gendarmes sont intervenus vers 14h, ils ont évacué les jeunes de la plage", confie un autre témoin. Les gendarmes ont évacué les jeunes, qui erraient au soleil de l'esplanade, les esprits s'échauffant comme les corps.



bagarre générale à coups de battes de base-ball en 2017, ou encore d'une agression sanglante pour une cigarette refusée, en 2018. "Auparavant, ces jeunes allaient sur la plage, dans l'eau, profitaient du soleil et de la mer. Maintenant, que pourraient-ils faire à Boucan, puisqu'on ne s'y baigne quasiment plus?", regrette le patron de bar.