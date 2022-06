A la Une . Boucan : Ils se font surprendre par la houle

Venus profiter de la plage de l'Ouest, une vingtaine de personnes installée sur le sable et surpris par la houle, se sont fait "une grosse frayeur" cette semaine. Filmée, la scène fait le tour des réseaux sociaux. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 14:06



Appel à la prudence aux pratiquants de sports de glisse



Par ailleurs, le Centre Sécurité Requin rappelle aux pratiquants de sports de glisse qu’il convient de redoubler de prudence durant l’intersaison, période connue pour le rapprochement près des côtes réunionnaises des requins dangereux et donc propices à l'aggravation du niveau de risque d'attaque de requin.



Avec un pic d’affluence observé ces dernières semaines sur certaines zones d’activités nautiques, il est précisé que sur cette même période, les conditions météorologiques défavorables n’ont permis aucun effort de pêche de prévention sur ces 10 derniers jours.

Des observations récurrentes de requins potentiellement dangereux ont été effectuées, le 4 juin et le 12 juin 2022 à L’Étang-Salé. Les premiers déploiements d’engins de pêche ciblés réalisés hier le mardi 14 juin 2022 à Saint-Leu et Saint-Paul ont permis la capture de deux requins tigre dont 1 de 3,60 m à 18h40.



Une très grande prudence est en conséquence à observer en ce moment et toutes activités nautiques en dehors des zones aménagées et autorisées sont fortement déconseillées. Les activités nautiques peuvent se pratiquer exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque.



Deux dispositifs de sécurisation collective sont aujourd’hui proposés aux usagers :

Le dispositif Vigies Requins Renforcées propose aux usagers, un dispositif de sécurisation collective notamment sur le spot de Trois-Bassins et sur les spots de Saint-Paul.

Toutes les informations des déploiements seront à retrouver sur leur page Facebook : Vrr Surveillance du Littoral et Instagram : vigiesrequin.

La ZONEX de Saint-Leu avec l’association Leu Tropical Surf Team et sa Water Patrol sur les spots de la Gauche et de replis de la commune. Le dispositif demande aux usagers d’être équipé d’un équipement de protection individuelle (EPI), d’avoir une licence à jour délivrée par la Fédération Française de Surf et d’avoir signé la « charte de bonne conduite ».

Toutes les informations des déploiements seront à retrouver sur leur page Facebook : Leu Tropical Surf Team

Les Équipements de Protection individuelle : Le Centre Sécurité Requin rappelle que les conditions environnementales de pratique doivent rester le premier facteur de mise à l’eau, et que le port d’un EPI ne peut en aucun cas justifier une mise à l’eau dans des conditions dégradées hors ZONEX.

De plus le Centre Sécurité Requin indique qu’un entretien régulier de ces EPI est primordial pour maintenir un niveau optimal de fonctionnement.



Restez informé et renseignez-vous avant toutes activités en mer.