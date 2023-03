Courrier des lecteurs Boucan Canot : où sont les filets de protection ?

Par Pierre Nativel - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 16:07

"Bonne nouvelle en cette période de vacances scolaires: le filet a de nouveau été installé sur la plage de Boucan Canot ce lundi 20 mars 2023. La baignade est donc possible tout comme à la piscine naturelle de Boucan Canot et sur la plage des Roches Noires." En date du 20/03/2023, Zinfos 974 annonçait :"Bonne nouvelle en cette période de vacances scolaires: le filet a de nouveau été installé sur la plage de Boucan Canot ce lundi 20 mars 2023. La baignade est donc possible tout comme à la piscine naturelle de Boucan Canot et sur la plage des Roches Noires."

Vos confrères de Réunion la 1ère l'annonçaient également en date du 22/03/2023. Par ailleurs, dans leur article, Alban Ruis, chef de poste MNS aux Roches Noires, affirmait que "La CISAN (cellule d'inspection et de sécurisation des activités nautiques, ndrl) effectue deux contrôles dans la journée, un le matin avant l'ouverture de la baignade, et un autre dans l'après-midi entre 14h et 16h, sur Boucan comme sur Roches Noires". Aujourd'hui (29/03/2023), les usagers ont pu constater avec frustration, malgré une mer calme et un temps clément toute la matinée à Boucan Canot, un gros drapeau rouge (baignade interdite) et l'absence de filets de protection... Le MNS que j'ai interrogé m'a alors expliqué que c'est la CISAN qui fait la pluie et le beau temps concernant la présence des filets ou pas. D'ailleurs, en parlant de pluie et de beau temps, une des raisons de cette absence injustifiée de filets est que la CISAN se base sur les prévisions Météo France !... En sachant que Météo France n'a pas de station météo dans l'ouest, on est mal barré ! Des risques de houle auraient été prévus ce soir soi-disant. Était-ce si compliqué d'installer les filets ce mercredi matin et de hisser le drapeau rouge en cas d'apparition de houle ? C'est bien beau de tester un nouveau filet dans la baie de St Paul, encore faudrait-il s'occuper de manière un peu plus réactive de ceux déjà testés et approuvés à Boucan ! Il y a effectivement eu de la houle ce week-end, qui est redescendue depuis. À quoi sert donc la CISAN si les filets ne sont pas redéployés quand la météo le permet ? Est-ce pertinent de s'appuyer sur les prédictions de Météo France, quand il est connu que dans notre territoire, elles sont régulièrement à l'opposé de la réalité ? Pourquoi d'ailleurs utiliser Météo France comme référence alors que d'autres outils beaucoup plus fiables et qui offrent une vision réaliste existent et sont reconnus dans les milieux nautique et maritime ? (Windy, Windguru, Meteolamer...) En tout cas, quel gâchis pour les réunionnais, les touristes et les contribuables qui payent le prix de cette mauvaise gestion et organisation des intervenants de la CISAN et, par extension, de la mairie de Saint-Paul. Vos confrères de Réunion la 1ère l'annonçaient également en date du 22/03/2023.