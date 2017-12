A la Une .. Boucan Canot: "Une pollution visible à 3 kilomètres en mer" Révoltée, une habitante de Boucan alerte les baigneurs de la station balnéaire. La saison des fortes pluies rend l’eau des embouchures plus polluée que jamais.

Les fortes pluies tombées hier dans l’Ouest ont eu des conséquences immédiates sur la circulation, mais un autre phénomène s’est produit en aval des rivières et ravines. C’est une habitante de Boucan Canot qui tire la sonnette d’alarme.



Emballages, détritus et bouteilles plastiques prenant la direction de la mer



Dominique habite dans le coin et suite aux fortes pluies, elle a pu voir se déverser dans la ravine de Boucan de l’eau boueuse, qui captait avec elle tous les déchets abandonnés sur la berge. Des déchets végétaux mais également divers papiers, emballages ou bouteilles en plastique, tous prenant la direction de la mer.



Une eau sale, qui peut véhiculer la leptospirose



"La ravine est sortie de son lit à l’embouchure et tout s’est retrouvé sur la plage de Boucan. L’eau stagnait là depuis des mois et du coup, tout s’est retrouvé dans l’océan. Cette eau peut être vectrice de maladies comme la leptospirose ou des bactéries et pourtant rien n’est signalé. J'ai même vu des enfants y jouer!" s’indigne Dominique.



"Il faudrait que les pouvoirs publics prennent les choses en main. Il faut faire attention en cette période chaude, toutes les rivières sont en crue et polluent le littoral. Je suis désemparée de l’état des berges de ravines, pourtant je suis Réunionnaise mais la pollution est un véritable fléau. On a beau vanter la station balnéaire en construisant des restaurants et des piscines, si l’eau est sale, c’est un problème" explique-t-elle.



La pollution est visible en mer, jusqu’à 3 kilomètres des côtes



Amatrice de kayak en mer, Dominique se désole d’observer tous les déchets, bouteilles plastiques à la dérive jusqu’à 3 kilomètres plus loin, en mer. "C’est un phénomène constaté par tous les usagers de la mer. Un ami kayakiste a même failli renverser son kayak en essayant de repêcher les déchets" se souvient-elle.



"Il y a une véritable prise de conscience et un gros travail à faire concernant la gestion des déchets sur la commune de Saint-Paul. En période de fêtes, toutes les poubelles publiques débordent et automatiquement, c’est une pollution qui va terminer ailleurs" conclut Dominique.

Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 2718 fois





